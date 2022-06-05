Українські кораблі над Миколаївською областю збили дві російські ракети

У небі Миколаївської області військові моряки знищили ще дві ворожі ракети, повідомляють в службі по зв'язках з громадськістю командування ВМСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на ВМС ЗС України.

Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів. Тільки за 4 червня особовий склад ВМС ЗСУ знищив чотири крилаті ракети окупантів, випущених по мирних містах України.

Екіпажами двох українських військових кораблів були збиті чергові російські ракети над Миколаївською областю за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, експерти заявили, що російські військові провалили штурми біля Ізюма і ускладнили просування до Слов'янська.

Ми також писали про те, що Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.