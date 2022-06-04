Російська армія провалила штурми біля Ізюма і ускладнила просування до Слов'янська, - ISW

Майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів. Окупанти провели кілька невдалих штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в армії окупантів немає належного медичного забезпечення. Російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони РФ.

По суті, це сприяє деморалізації і збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма і на захід від Лиману, але навряд чи зможуть зробити значне просування до Слов'янська.

Окупанти домоглися незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в місті та його околицях.

Загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку.

Російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції.

Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні і Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися з громадським опором і партизанськими проукраїнськими діями.

Нагадаємо, британська розвідка також зазначила, що за 100 днів війни російська армія не досягла жодної стратегічної мети зі свого початкового плану.

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