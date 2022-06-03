Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєверодонецьк, - ISW

Російські війська, швидше за все, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зараз окупанти націлені захопити Сєверодонецьк і Лисичанськ, щоб командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "визволення" усієї Луганської області.

Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території на Донеччині після подальших втрат навколо Сєверодонецька.

"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - розповідають.аналітики.

Російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу.

Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух та погану дисципліну у російських та довірених підрозділах.

2 червня 113 полк так званої "ДНР" опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій у Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєверодонецька шляхом просування на інші напрямки.

Окупанти продовжували штурм Сєверодонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.

Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.

Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв'язку вздовж траси Т2207.

Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "імовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію".

Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.