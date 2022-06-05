Украинские корабли над Николаевской областью сбили две российские ракеты

В небе Николаевской области военные моряки уничтожили еще две вражеские ракеты, сообщают в службе по связям с общественностью командование ВМСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов. Только за 4 июня личный состав ВМС ВСУ уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины.

Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, эксперты заявили, что российские военные провалили штурмы возле Изюма и затруднили продвижение к Славянску.

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