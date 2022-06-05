UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские корабли над Николаевской областью сбили две российские ракеты

Российская балистическая ракета (rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В небе Николаевской области военные моряки уничтожили еще две вражеские ракеты, сообщают в службе по связям с общественностью командование ВМСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов.

Это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов. Только за 4 июня личный состав ВМС ВСУ уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины.

Напомним, эксперты заявили, что российские военные провалили штурмы возле Изюма и затруднили продвижение к Славянску.

Мы также писали о том, что России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВМС УкраиныВооруженные силы Украины