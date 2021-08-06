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Українські каноїстки Лузан і Четверикова впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади

Автор: Артур Родивилов

Людмила Лузан та Анастасія Четверикова пройшли до півфіналу у веслуванні на каное-двійці. Українські спортсменки пробилися на дистанції 500 метрів на Олімпіада у Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Українки впевнено виграли кваліфікаційний заїзд з часом 2:01,156 і разом з угорками, які стали другими, напряму вийшли до півфіналу. Угорок наші спортсменки випередили більш, ніж на секунду.

Напередодні Людмила Лузан виграла бронзову медаль в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Нагадаємо, що Людмила Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное.

Також Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо.

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Олімпіада 2020