Українські каноїстки Лузан і Четверикова впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади

Людмила Лузан та Анастасія Четверикова пройшли до півфіналу у веслуванні на каное-двійці. Українські спортсменки пробилися на дистанції 500 метрів на Олімпіада у Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.
Українки впевнено виграли кваліфікаційний заїзд з часом 2:01,156 і разом з угорками, які стали другими, напряму вийшли до півфіналу. Угорок наші спортсменки випередили більш, ніж на секунду.
Напередодні Людмила Лузан виграла бронзову медаль в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.