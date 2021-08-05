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Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное

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Токіо, Четвер 05 серпня 2021 05:39
Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное Фото: Людмила Лузан (facebook.com/liudmila.luzan)
Автор: РБК-Україна

Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное. Вона посіла перше місце в заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.

У дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції Україна представляє 24-річна Людмила Лузан.

Наша співвітчизниця виграла півфінальний заїзд і візьме участь у розіграші медалей.

Фінал відбудеться сьогодні, 5 серпня, о 06:00 за Києвом.

Нагадаємо, що український метальник молота оновив одразу три олімпійські рекорди.

Також Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо.

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