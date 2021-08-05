Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное
Фото: Людмила Лузан (facebook.com/liudmila.luzan)
Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное. Вона посіла перше місце в заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.
У дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції Україна представляє 24-річна Людмила Лузан.
Наша співвітчизниця виграла півфінальний заїзд і візьме участь у розіграші медалей.
Фінал відбудеться сьогодні, 5 серпня, о 06:00 за Києвом.