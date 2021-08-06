Украинские каноистки Лузан и Четверикова уверенно вышли в полуфинал Олимпиады

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Украинские спортсменки пробились на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Украинки уверенно выиграли квалификационный заезд с временем 2:01,156 и вместе с венгерками, которые стали вторыми, напрямую вышли в полуфинал. Венгерок наши спортсменки опередили более, чем на секунду.
Накануне Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.