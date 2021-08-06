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Украинские каноистки Лузан и Четверикова уверенно вышли в полуфинал Олимпиады

Автор: Артур Родивилов

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Украинские спортсменки пробились на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Украинки уверенно выиграли квалификационный заезд с временем 2:01,156 и вместе с венгерками, которые стали вторыми, напрямую вышли в полуфинал. Венгерок наши спортсменки опередили более, чем на секунду.

Накануне Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Напомним, что Людмила Лузан вышла в финал Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ.

Также Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020