Більшість українців не бачать успіхів нової влади в ключових питаннях

Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни не бачать ані зниження тарифів, ані боротьби з корупцією

Більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Оцінюючи успішність нової влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі, 51% вважають, що вона справляється не успішно, 40% - що успішно. На початку листопада ці показники були такі: 44% на 46%.

Оцінюючи успішність нової влади у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, 70% не бачать успіхів, 22% - вважають, що успіхи є.

Половина українців (47%) вважають, що нова влада успішна в забезпеченні свободи слова, 44% - що не успішна. На початку листопада ситуація була така: трохи більше половини (55%) бачили успіхи в забезпеченні свободи слова, більше третини (36%) були не згодні з цим.

Більшість опитаних не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (таких 71%), відзначають успіх тільки 17%. Така ж ситуація була і на початку листопада.

Крі того, 75% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 16% - бачать.

Також 46% учасників дослідження не бачать успіхів у справі вирішення проблеми надійного постачання газу в Україну і його транзиту, 28% - бачать.

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, протягом осені частка тих, хто ставиться до президента Володимира Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.