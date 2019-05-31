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Учасники ринку назвали найбільші ризики для фінансової системи

Новини » Економіка    31.05.2019 - 15:29
Учасники ринку назвали найбільші ризики для фінансової системи
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

До найбільших ризиків увійшов стан співпраці з МВФ

Банки та небанківські фінансові установи вважають, що корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи найбільш значне джерело ризику для фінансового сектору. Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного Національним банком.

Як зазначили в НБУ, корупція вже втретє поспіль очолює список найбільших загроз: 57% опитаних зазначили, що це фактор високого ризику, ще 29% вважають його дуже високим.

Водночас найбільша частка опитаних (32%) вважає факторами дуже високого ризику політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

"Учасники опитування підтверджували це також у відкритих питаннях, уточнюючи, що співпраця з МВФ критично важлива для забезпечення стабільності сектору", - йдеться в повідомленні.

До п’ятірки найбільших факторів ризику для фінансового сектору увійшли:

  • корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи;
  • політична та соціальна ситуація в Україні;
  • стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
  • стан захисту прав кредиторів та інвесторів;
  • шахрайство та кібернетичні загрози.

Якщо порівняти з результатами попереднього опитування, проведеного в листопаді 2018 року, на думку респондентів, найбільше ризики зросли за факторами політичної та соціальної ситуації в країні та припливу іноземного капіталу (прямих інвестицій) в Україну.

Учасники ринку назвали найбільші ризики для фінансової системи

Опитування НБУ проводилося з 13 до 27 травня 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 20 банків, 4 страхових та 4 інвестиційних компаній

Як повідомляло РБК-Україна, Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

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