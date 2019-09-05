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Українці назвали найбільш дієві методи боротьби з корупцією

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 11:36
Українці назвали найбільш дієві методи боротьби з корупцією
Фото: хабар (РБК-Україна)

Громадяни пропонують звільняти і саджати корупціонерів

У липні 2019 року більшість громадян вважають каральні методи найбільш дієвими у боротьбі з корупцією, в тому числі у сфері адміністративних послуг. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Зокрема, 59,2% респондентів підтримують варіант заходів звільнення з роботи без права займати посади в органах влади.

Крім того, 51,1% громадян хочуть бачити посилення кримінальної відповідальності чиновників (збільшення строку позбавлення волі).

У той же час підвищення заробітної плати чиновникам підтримують 11,6% респондентів.

Українці назвали найбільш дієві методи боротьби з корупцієюdif.org.ua

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2019 року 8,8% українців заявили, що їм особисто або членам їх сім'ї протягом останніх 12 місяців доводилося давати хабарі за отримання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що насамперед потрібно жорстко карати всіх, хто причетний до корупції.

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