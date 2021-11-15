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ДТЕК заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації" і вимагає пошуку винних

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Києва, Понеділок 15 листопада 2021 20:06
ДТЕК заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації" і вимагає пошуку винних
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК ВДЕ" заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" і вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні з коштів ДП "Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за вироблену електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" перевів кошти в повному обсязі", - заявляє компанія.

У заяві наголошується, що компанія і її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади і вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів і причин зриву виплат.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед Компанією за вироблену електроенергію", - повідомляє компанія.

Згідно з повідомленням, загальна заборгованість перед компанією "ДТЕК ВДЕ" за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн.

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