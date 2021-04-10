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Українські десантники провели навчання на морському узбережжі

Автор: РБК-Україна

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ спільно з екіпажами бойових вертольотів армійської авіації взяли участь у навчаннях. Їх провели на ділянці морського узбережжя.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

За допомоги авіації було забезпечено вогневу підтримку десантників та відпрацьовано заходи з евакуації умовно поранених.

"Серед основних завдань було розглянуто набуття органами військового управління здатності забезпечити стійке управління підрозділами та їх ефективне застосування у взаємодії з військовими країн-членів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Фото: навчання (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

РБК-Україна писало, що військово-морські сили Збройних сил України проводять військові навчання в Чорному морі. У зв'язку з цим обмежена робота частині портів.

Раніше в Міноборони України назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна.

Нагадаємо, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.

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