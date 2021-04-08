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В Україні проходять військово-морські навчання в Чорному морі, робота деяких портів обмежена

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 13:23
В Україні проходять військово-морські навчання в Чорному морі, робота деяких портів обмежена Фото: навчання ВМС ЗСУ проходять в Чорному морі (uspa.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Військово-морські сили Збройних сил України проводять військові навчання в Чорному морі. У зв'язку з цим обмежена робота частині портів.

Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації морських портів України.

Так, лоцманська проводка буде обмежена в портах Херсон, Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Південний і Миколаїв. Також обмежена лоцманська проводка у Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналі.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Російська Федерація перекидає війська до українського кордону. Зокрема, скупчення військових спостерігаються в Брянській області окупованому Криму. При цьому в Кремлі заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".

Зазначимо, США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України.

Раніше РБК-Україна писало, що Сухопутні війська України проведуть на півдні країни збори підрозділів територіальної оборони.

Також повідомлялося, що днями в районі ООС пройшли вчення мінометників, які тренувалися вести вогонь.

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