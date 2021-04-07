В Міноборони назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що протягом цього року представників Збройних сил залучатимуть до низки спланованих заходів підготовки сил Північноатлантичного Альянсу. Україну запросили до участі у семи навчаннях НАТО.
"Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу", - заявив глава МОУ.
За його словами, це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання "Колективної оборони". Для Альянсу вона полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів НАТО розглядається як напад на усіх.
Отже, Північноатлантичний Альянс запросив Україну до участі у таких навчаннях:
- Steadfast Cobalt,
- Ramstein Apex,
- Ramstein Ambition,
- Steadfast Defender,
- Noble Bonus,
- Steadfast Jupiter,
- Steadfast Leda.
Нагадаємо, Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства для України.
Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі. У цьому контексті він закликав якомога швидше надати ПДЧ.