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Українські ПВК можуть використовувати тільки у військових конфліктах, - експерт

Новини » Політика     11.06.2020 - 09:44
Українські ПВК можуть використовувати тільки у військових конфліктах, - експерт
Фото: запуск ракети (кадр відео youtube.com)

Українські найманці можуть підти у напівлегальне поле

Українським приватним військовим компаніям (ПВК) можуть запропонувати задіяти бійців тільки в прямих військових конфліктах. Світовий бізнес давно поділений.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Солдати фортуни: хто і навіщо хоче створити в Україні приватні військові компанії".

Експерт, який займається збором даних про участь російських ПВК в міжнародних конфліктах Ігор Гуськов розповів, що бізнес по охороні вантажів, військових консультацій і морських перевезень у світі вже давно поділений.

У зв'язку з цим, українські найманці можуть підти у напівлегальне поле.

"Ми можемо запропонувати тільки дешеву і готову ризикувати своїм життям робочу силу" - розповів Гуськов.

Раніше повідомлялось, що в Україні вже давно існують щонайменше п’ять приватних військово-консалтингових компаній, однак вони зареєстровані і платять податки за межами України.

Разом з тим, нещодавно президент заговорив про підготовку законопроекту про приватні військові компанії в нашій країні.

Як повідомляло РБК-Україна, у складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні українців.

Нагадаємо, Служба безпеки оприлюднила докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України наемник
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