Українські ПВК можуть використовувати тільки у військових конфліктах, - експерт

Українські найманці можуть підти у напівлегальне поле
Українським приватним військовим компаніям (ПВК) можуть запропонувати задіяти бійців тільки в прямих військових конфліктах. Світовий бізнес давно поділений.
Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Солдати фортуни: хто і навіщо хоче створити в Україні приватні військові компанії".
Експерт, який займається збором даних про участь російських ПВК в міжнародних конфліктах Ігор Гуськов розповів, що бізнес по охороні вантажів, військових консультацій і морських перевезень у світі вже давно поділений.
У зв'язку з цим, українські найманці можуть підти у напівлегальне поле.
"Ми можемо запропонувати тільки дешеву і готову ризикувати своїм життям робочу силу" - розповів Гуськов.
Раніше повідомлялось, що в Україні вже давно існують щонайменше п’ять приватних військово-консалтингових компаній, однак вони зареєстровані і платять податки за межами України.
Разом з тим, нещодавно президент заговорив про підготовку законопроекту про приватні військові компанії в нашій країні.
Як повідомляло РБК-Україна, у складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні українців.
Нагадаємо, Служба безпеки оприлюднила докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки.
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Автор: Анастасия Рокитна