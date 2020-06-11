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Украинские ЧВК могут использовать только в военных конфликтах, - эксперт

Новости » Политика     11.06.2020 - 09:44
Украинские ЧВК могут использовать только в военных конфликтах, - эксперт
Фото: запуск ракеты (кадр видео youtube.com)

Украинские наемники могут пойти в полулегальное поле

Украинским частным военным компаниям (ЧВК) могут предложить задействовать бойцов только в прямых военных конфликтах. Мировой бизнес давно поделен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании".

Эксперт, который занимается сбором данных об участии российских ЧВК в международных конфликтах Игорь Гуськов рассказал, что бизнес по охране грузов, военных консультаций и морских перевозок в мире уже давно поделен.

В связи с этим, украинские наемники могут пойти в полулегальное поле.

"Мы можем предложить только дешевую и готовую рисковать своей жизнью рабочую силу", - рассказал Гуськов.

Ранее сообщалось, что в Украине уже давно существует как минимум пять частных военно-консалтинговых компаний, однако они зарегистрированы и платят налоги за пределами Украины.

Вместе с тем, недавно президент заговорил о подготовке законопроекта о частных военных компаниях в нашей стране.

Как сообщало РБК-Украина, в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни украинцев.

Напомним, Служба безопасности обнародовала доказательства принадлежности "ЧВК Вагнера" к российской разведке.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины наемник
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