СБУ оприлюднила докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки

Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися найманці "ПВК Вагнер"

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-служби СБУ.

В СБУ заявили, що пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися співробітники позаштатного підрозділу Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії "ПВК Вагнера". З серпня по грудень 2018 році в Судан, ЦАР і інші африканські країни на ротаційній основі було переправлено більше тисячі осіб, дані яких має СБУ.

"Аналіз цих даних показує, що документи переправлених в Африку осіб оформлялися централізовано в Москві підрозділом міграційної служби, яка видавала документи людям, які отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері", - йдеться в повідомленні.

Фото: матеріали зі справи (ssu.gov.ua)

"Серія та номери паспортів найманців "ПВК Вагнера", а також місце їх оформлення ще раз підтверджують - це таємний загін позаштатних вбивць ГУ ГШ ЗС РФ. Залишається тільки почути від офіційних осіб РФ якої саме "шпиль" в Судані чи ЦАР вони відвідували", - зазначив глава СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, в Російській Федерації розгорнулася кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" після статей щодо найманців "Вагнера", якими керує "кухар Путіна" Євген Пригожин.

РБК-Україна писало, що 21 листопада 2018 року СБУ оприлюднила персональні дані найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці бойовиків.