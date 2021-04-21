Україна завоювала перші медалі чемпіонату Європи з боротьби
Українські борці завоювали перші медалі на Чемпіонаті Європи у Варшаві. "Бронзи" завоювали Каміль Керімов та Ігор Нікіфорук.
Про це свідчать офіційні результати ЧЄ.
Обидві медалі були завойовані у вільній боротьбі. Каміль Керімов, який виступає у ваговій категорії до 57 кг, в малому фіналі переміг Мікая Наїма з Болгарії.
Також "бронзу" у ваговій категорії до 70 кг виборов Ігор Никифорук. Він у фінальній сутичці повинен був битися з британцем Ніколае Кожокару, але той від сутички відмовився.
Крім цього Україна має шанс на "золото". У фінальну сутичку у ваговій категорії до 61 кг вийшов Андрій Джелепов. У вирішальній сутичці він буде боротися з росіянином Абасгаджі Магомедовим.
Завершиться Чемпіонат Європи в неділю, 25 квітня.
Раніше в Лісабоні завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.
Також повідомлялося, що нещодавно завершився Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві, де Україна стала переможцем медального заліку. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній і бронзовій медалі.