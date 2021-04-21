Україна завоювала перші медалі чемпіонату Європи з боротьби

Українські борці завоювали перші медалі на Чемпіонаті Європи у Варшаві. "Бронзи" завоювали Каміль Керімов та Ігор Нікіфорук.

Обидві медалі були завойовані у вільній боротьбі. Каміль Керімов, який виступає у ваговій категорії до 57 кг, в малому фіналі переміг Мікая Наїма з Болгарії.

Також "бронзу" у ваговій категорії до 70 кг виборов Ігор Никифорук. Він у фінальній сутичці повинен був битися з британцем Ніколае Кожокару, але той від сутички відмовився.

Крім цього Україна має шанс на "золото". У фінальну сутичку у ваговій категорії до 61 кг вийшов Андрій Джелепов. У вирішальній сутичці він буде боротися з росіянином Абасгаджі Магомедовим.

Завершиться Чемпіонат Європи в неділю, 25 квітня.