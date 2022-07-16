Українські біженці в Польщі отримали доступ до медичної допомоги: що потрібно зробити

Українці, які знайшли прихисток у Польщі, отримали доступ до медичної допомоги у цій країні на рівні з її громадянами. Надання медичної допомоги для українців безоплатне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як зазначили в прес-службі, для цього потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Якщо перетнули кордон без закордонного паспорта - документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

"Наші громадяни, які, рятуючись від війни, зупинились у Польщі, мають не лише прихисток польської держави, але й доступ до якісної медичної допомоги. Для цього слід зареєструватися на території польської держави: отримати статус біженця чи статус тимчасового захисту, а також аналог українського ідентифікаційному номеру - PESEL", - зазначила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Саме цей номер надає українцям доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо. Процедура отримання PESEL для українців спрощена.

На сьогодні Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога - візити до сімейних лікарів, виклик "швидкої",

спеціалізована амбулаторна допомога,

діагностичні дослідження (за направленням лікаря),

лікування в стаціонарі,

психіатричне лікування,

реабілітація (крім курортів),

стоматологічні послуги.

Система охорони здоровця в Польщі

Система сімейних лікарів у Польщі подібна до української. При відчутному погіршенні самопочуття та для отримання профілактичного супроводу пацієнту варто звернутися до сімейного лікаря. Сімейні лікарі опікуються всією родиною. Вони надають консультації, а при потребі направляють до лікарів спеціалізованої медичної допомоги (окулісти, кардіологи, ендокринологи та ін.), а також на додаткові діагностичні обстеження та лабораторні дослідження.

Також важливо, що в аптеках у Польщі рецептурний відпуск переважної більшості медичних препаратів. Рецепт можна отримати у сімейного лікаря або фахівця "вузької" спеціальності.

Окремо Микичак підкреслила, що вагітні українки, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, мають право на безоплатне ведення вагітності, пологи та догляд за новонародженим в медичних закладах Польщі, які уклали контракт з NFZ (Національним фондом охорони здоров’я). Для цього потрібно стати на облік в акушерсько-гінекологічну амбулаторію.