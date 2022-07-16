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Украинские беженцы в Польше получили доступ к медицинской помощи: что нужно сделать

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 15:49
Украинские беженцы в Польше получили доступ к медицинской помощи: что нужно сделать Фото: медицинская помощь в Польше бесплатна для украинских беженцев kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, которые нашли убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране на уровне с ее гражданами. Оказание медицинской помощи для украинцев бесплатное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Как отметили в пресс-службе, для этого нужно иметь заграничный паспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Если пересекли границу без заграничного паспорта - документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

"Наши граждане, которые, спасаясь от войны, остановились в Польше, имеют не только приют польского государства, но и доступ к качественной медицинской помощи. Для этого следует зарегистрироваться на территории польского государства: получить статус беженца или статус временной защиты, а также аналог украинского идентификационному номеру - PESEL", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Именно этот номер предоставляет украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, к социальной помощи и тому подобное. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.

На сегодня Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

  • базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов "скорой",
  • специализированная амбулаторная помощь,
  • диагностические исследования (по направлению врача),
  • лечение в стационаре,
  • психиатрическое лечение,
  • реабилитация (кроме курортов),
  • стоматологические услуги.

Система здравоохранения в Польше

Система семейных врачей в Польше подобна украинской. При ощутимом ухудшении самочувствия и для получения профилактического сопровождения пациенту стоит обратиться к семейному врачу. Семейные врачи занимаются всей семьей. Они предоставляют консультации, а при необходимости направляют к врачам специализированной медицинской помощи (окулисты, кардиологи, эндокринологи и др.), а также на дополнительные диагностические обследования и лабораторные исследования.

Также важно, что в аптеках в Польше рецептурный отпуск подавляющего большинства медицинских препаратов. Рецепт можно получить у семейного врача или специалиста "узкой" специальности.

Отдельно Микичак подчеркнула, что беременные украинки, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имеют право на бесплатное ведение беременности, роды и уход за новорожденным в медицинских учреждениях Польши, которые заключили контракт с NFZ (Национальным фондом здравоохранения). Для этого нужно встать на учет в акушерско-гинекологическую амбулаторию.

Напомним, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Польша видит в военной помощи Украине гарантию безопасности своей страны, да и всей Европы в целом, поэтому Варшава будет поддерживать Украину и в дальнейшем.

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