Украинские беженцы в Польше получили доступ к медицинской помощи: что нужно сделать

Украинцы, которые нашли убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране на уровне с ее гражданами. Оказание медицинской помощи для украинцев бесплатное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Как отметили в пресс-службе, для этого нужно иметь заграничный паспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Если пересекли границу без заграничного паспорта - документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

"Наши граждане, которые, спасаясь от войны, остановились в Польше, имеют не только приют польского государства, но и доступ к качественной медицинской помощи. Для этого следует зарегистрироваться на территории польского государства: получить статус беженца или статус временной защиты, а также аналог украинского идентификационному номеру - PESEL", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Именно этот номер предоставляет украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, к социальной помощи и тому подобное. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.

На сегодня Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов "скорой",

специализированная амбулаторная помощь,

диагностические исследования (по направлению врача),

лечение в стационаре,

психиатрическое лечение,

реабилитация (кроме курортов),

стоматологические услуги.

Система здравоохранения в Польше

Система семейных врачей в Польше подобна украинской. При ощутимом ухудшении самочувствия и для получения профилактического сопровождения пациенту стоит обратиться к семейному врачу. Семейные врачи занимаются всей семьей. Они предоставляют консультации, а при необходимости направляют к врачам специализированной медицинской помощи (окулисты, кардиологи, эндокринологи и др.), а также на дополнительные диагностические обследования и лабораторные исследования.

Также важно, что в аптеках в Польше рецептурный отпуск подавляющего большинства медицинских препаратов. Рецепт можно получить у семейного врача или специалиста "узкой" специальности.

Отдельно Микичак подчеркнула, что беременные украинки, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имеют право на бесплатное ведение беременности, роды и уход за новорожденным в медицинских учреждениях Польши, которые заключили контракт с NFZ (Национальным фондом здравоохранения). Для этого нужно встать на учет в акушерско-гинекологическую амбулаторию.