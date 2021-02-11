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Українські банки в рік коронакризиса скоротили прибуток майже на третину

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 10:40
Українські банки в рік коронакризиса скоротили прибуток майже на третину Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд грн. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2020 року склали 249,745 млрд грн, тоді як витрати 208,449 млрд грн.

Українські банки в рік коронакризиса скоротили прибуток майже на третину

У 2020 році банки сформували 29,878 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як у минулому році - 10,714 млрд грн.

Українські банки в рік коронакризиса скоротили прибуток майже на третину

Як зазначили в пресс-службі НБУ, найгіршим фінансовий результат був в IV кварталі 2020 році через зростання відрахування в резерви. У жовтні-грудні 2020 року чистий фінансовий результат банків склав 3,7 млрд грн, що на 73% менше результату III кварталу 2020 року і на 63% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року.

"У цілому формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату у 2020 році. Ряд банків визнали погіршення якості активів за фінансових труднощів позичальників", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, загальне зниження бізнес-активності під час карантину і падіння попиту на кредити та банківські послуги негативно позначилися на процентних та комісійних доходах банків, особливо у другому кварталі.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".

Зазначимо, рейтинг по прибутковості у січні-листопаді 2020 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,846 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривень.

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