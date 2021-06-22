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Рівень фінансового стресу в Україні близький до мінімального, - НБУ

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 15:36
Рівень фінансового стресу в Україні близький до мінімального, - НБУ Фото: директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Індекс фінансового стресу (ІФС), який вимірює Національний банк України, перебуває на рівнях, близьких до мінімальних. Ситуація стабілізувалася.

Про це сказав директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук під час презентації Звіту про фінансову стабільність, яка транслювалася на Youtube.

Як зазначив Ваврищук, цей індекс зріс до певної міри, коли починала розгортатися пандемія в березні та квітні 2020 року, "але дуже швидко нормалізувався".

Потім спостерігалася певна волатильність, що було обумовлено зростанням дохідності безризикових активів на світових фінансових ринках, а також "накопиченням російських військ на кордоні з Україною". "Звісно, що фінансові ринки трошки нервували", - сказав він.

Рівень фінансового стресу в Україні близький до мінімального, - НБУ

"Але зараз індекс повернувся до практично мінімальних історичних рівнів", - повідомив Ваврищук.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризу, яка почалася у березні минулого року.

Раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що центробанк згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася.

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