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НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу

Новини » Економіка    09.08.2019 - 18:12
НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Споживчі кредити приносять банкам найбільший прибуток

Кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш дохідним сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за серпень 2019 ркоу.

Як зазначається в огляді, порівняно з березнем вартість кредитів для фізичних осіб зросла на 0.9 в.п. до 29,5% річних, а для бізнесу зменшилася на 0,1 в.п. до 17,1%.

За даними НБУ у І півріччі 2019 року чистий прибуток банківського сектору склав 31 млрд грн. Це у 3,8 рази вище р/р і більше, ніж прибуток за весь 2018 рік. Майже 60% прибутку сектору сформував "ПриватБанк". З 76 платоспроможних прибутковими були 66 банків. Їхній прибуток становив 31,9 млрд грн.

Операційні доходи банків зросли на 41,7% р/р, а операційні витрати - лише на 10,7% р/р. Відтак операційний прибуток до формування резервів збільшився на 89,1% р/р.

"Динаміку операційних доходів визначило стійке зростання чистого процентного (+20,2% р/р) та чистого комісійного (+17,4% р/р) доходів завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування та безготівкових операцій з населенням", - йдеться в огляді.

У НБУ вважають, що розпочатий Національним банком цикл зниження ставок позитивно впливатиме на прибутковість банків, бо вартість фондування знизиться, а високий попит у роздрібному сегменті підтримає високі ставки за споживчими кредитами. Темпи зростання депозитів хоча і скоротяться, але залишаться достатніми для підтримки кредитування, насамперед роздрібного.

"НБУ підтверджує свої попередні очікування зростання чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля на рівні понад 30% р/р", - йдеться в документі.

НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу

bank.gov.ua

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Нагадаємо, згідно з результатами "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців.

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