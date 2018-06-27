Українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з окупованим Кримом

Командування морської піхоти ВМС України провело навчання на території Херсонської області

Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) провели навчання біля адміністративного кордону з тимчасово окупованої території Криму. Про це повідомляє у Facebook прес-центр командування ВМС ЗС України.

"Командування морської піхоти Військово-морських Сил ЗС України з підпорядкованими артилерійськими частинами і підрозділами провели навчання на території Херсонської області біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Мета заходу - оборона морського узбережжя та знищення противника, який здійснює наступ з окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Також під час навчань були відпрацьовані питання ураження цілей в районах, тимчасово окупованих населених пунктів. Крім того, було проведено тренування з фактичним коригуванням вогню по цілях в районах зосередження противника. Особливу увагу було зосереджено на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості і вночі.

Артилеристи ВМС ЗС України провели навчання біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР... Опубліковано ВМС ЗС України Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, на початку червня Росія почала масштабні військові навчання на кордоні з Україною і в окупованому Криму.