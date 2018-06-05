Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в Крыму

РФ отработает высадку морского десанта на побережье и авиационные стрельбы

Российская Федерация начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что маневры военной авиации при участии средств противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота пройдут в оккупированном Крыму, а также в Ростовской области и Краснодарском крае.

Также сообщается, что штурмовая авиация отработает посадку на грунтовой полигон и бомбометание. Кроме того, истребители и бомбардировщики выполнят стрельбы ракетами "воздух-воздух", а вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадке десанта морской пехоты Черноморского флота.

"Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря", - добавили в Минобороны.

Отметим, часть учений пройдет на полигоне в 80 км от украинской границы.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что Россия на прошлогодних учениях "Запад 2017" отработала вторжение в страны Балтии.