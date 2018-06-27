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Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом

НовостиОбщество    27.06.2018 - 15:01
Фото: учения (facebook.com/navy.mil.gov.ua/)
Фото: учения (facebook.com/navy.mil.gov.ua/)

Командование морской пехоты ВМС Украины провело учения на территории Херсонской области

Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения возле административной границы с временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Командование морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Также во время учений были отработаны вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Кроме того, была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

 

Артилеристи ВМС ЗС України провели навчання біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР...

Опубліковано ВМС ЗС України Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, в начале июня Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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