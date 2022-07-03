Українські артилеристи назвали переваги гаубиці М777 та показали її в роботі (відео)

Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777. Також артилеристи показали, як використовують західну техніку на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 з 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.

Також ця гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Гаубиця М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.