ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські артилеристи назвали переваги гаубиці М777 та показали її в роботі (відео)

Новость на русском →
Україна, Неділя 03 липня 2022 14:24
Українські артилеристи назвали переваги гаубиці М777 та показали її в роботі (відео) Фото: ЗСУ показали, як використовують гаубиці M777 (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777. Також артилеристи показали, як використовують західну техніку на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 з 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.

Також ця гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Гаубиця М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.

Нагадаємо, що Україна отримала гаубиці M777 від Канади та США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту