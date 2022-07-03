Українські артилеристи назвали переваги гаубиці М777 та показали її в роботі (відео)
Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777. Також артилеристи показали, як використовують західну техніку на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 з 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.
Також ця гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.
Гаубиця М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.
Нагадаємо, що Україна отримала гаубиці M777 від Канади та США.
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