Відкрили шлях для наступу ЗСУ. Контррозвідники одним ударом очистили дорогу від мін

Контррозвідники з повітря розмінували протитанкові міни, звільнивши шлях до наступу ЗСУ. Контррозвідникам вистачило одного удару з дрону, щоб знищити всі міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане радником міністра МВС Антоном Геращенком у Telegram.

За словами Геращенка, пілоти дрону точним ударом з повітря змусили здетонувати всі протитанкові міни, звільнивши таким чином для ЗСУ дорогу для наступу.

"Орки нашвидкуруч замінували одну з доріг у Запорізькій області протитанковими мінами, зберігаючи за місцем встановлення мін вогневий контроль, роблячи їх розмінування саперами - неможливим", - розповів він.

Як повідомлялося, у неділю вранці, 12 червня, у тимчасово окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. В результаті частина міста залишилася без світла.

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