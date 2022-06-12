Знищили командний пункт чеченців і не тільки. Гайдай розповів про три вдалі спецоперації ЗСУ
Українські військові вдало знищують російську живу силу на Луганському напрямку. ЗСУ вдалося знищити певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, пише міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.
"Що стосується роботи спецпризначенців та ЗСУ, артилеристів, ми маємо три факти про злагоджену роботу. Ц знищення вагнерівців у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців в Рубіжному. Зараз з’ясовуємо втрати ворога", - розповів він.
Крім того, за словами Гайдая, українським військовим також вдалося знищити певну кількість російських військових, що намагались провести нараду в Палаці культури хіміків в Сєвєродонецьку.
Як повідомлялось, біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно атакували техніку ворога.
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