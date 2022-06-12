Знищили командний пункт чеченців і не тільки. Гайдай розповів про три вдалі спецоперації ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, пише міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm .

"Що стосується роботи спецпризначенців та ЗСУ, артилеристів, ми маємо три факти про злагоджену роботу. Ц знищення вагнерівців у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців в Рубіжному. Зараз з’ясовуємо втрати ворога", - розповів він.

Крім того, за словами Гайдая, українським військовим також вдалося знищити певну кількість російських військових, що намагались провести нараду в Палаці культури хіміків в Сєвєродонецьку.