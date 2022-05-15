Майже всі гаубиці М-777 з американського пакету допомоги надійшли в Україну, - посольство
Сполучені Штати передали Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже перебувають на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Києві у Twitter.
"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в посольстві, "багато з них вже працюють на передовій".
Нагадаємо, близько 310 українських військових уже навчені поводженню з новою зброєю.
США також передадуть Україні 184 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для гаубиць.
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