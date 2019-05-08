Українські архітектори підтвердили права на проект моста через Володимирський узвіз

Ілюстративне фото (Twitter)

Швейцарське архітектурне бюро не є автором концепції

Швейцарське архітектурне бюро не є автором концепції мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві. Про це свідчать документи, опубліковані київськими архітекторами в Facebook, а також особисті свідчення розробників концепції.

"Матеріали Містобудівної ради 2012 року. Проект 2011. Конкурс, на якому швейцарці посіли друге місце, слямзив нашу ідею ламаного мосту -2013 рік. Ось, власне і все, дорогі метальники", – написав на своїй сторінці в соцмережі столичний архітектор Андрій Миргородський.

Він також прикріпив до публікації фотокопію одного з ракурсів проекту мосту, разом з супровідним документом Містобудівної ради від 2012 року.

Прокоментував інформацію швейцарських архітекторів і один з реальних розробників концепції Олександр Горбан.

"Побачив цю публікацію і хочу дати свій коментар: концепція велопішохідного мостового переходу, який будується, була розроблена ДО оголошення міжнародного конкурсу, і швейцарські архітектори до неї не можуть мати ніякого відношення. Концепція розроблялася мною в складі ТОВ "Проектні Системи" і є власністю цієї компанії. Схема генерального плану була надана організаторам конкурсу для підготовки конкурсного завдання", – пояснив архітектор.

У коментарях до свого посту він також виклав цілий ряд візуалізацій майбутнього мосту, розроблених його компанією за два роки до конкурсу, у якому брало участь швейцарське бюро.

Раніше ЗМІ опублікували інформацію про те, що нібито концепція і конструктивні рішення пішохідно-велосипедного моста над Володимирським узвозом були запозичені з проекту швейцарських архітекторів, представленого на конкурс у 2013 році. Повідомлення було опубліковано з посиланням на слова представника швейцарської фірми.