Міст через Володимирський узвіз будуть за українським проектом, - КМДА

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Проект виконало ТОВ "Проектні системи Лтд"

Будівництво мосту через Володимирський узвіз відбувається згідно українського проекту, який виконало ТОВ "Проектні системи Лтд" згідно виграного тендеру на проектні роботи. Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Ідея поєднання дніпровських схилів не нова і має коріння ще в минулому столітті, коли було облаштовано парк "Володимирська гірка". Тривалий час різні обставини не дозволяли вирішити це питання, і лише в наш час міська адміністрація зайнялася впритул створенням безперервного пішохідного маршруту від Львівської площі до Печерської Лаври. Зведення пішохідно-велосипедного мосту ефектно візуально розкриває панорами Подолу, долини Дніпра та лівого берега столиці", – розповів заступник голови КМДА.

Він зазначив, що проекти пішохідного мосту між двома парками розроблялись ще у 2000-х роках та навіть виносились на розгляд архітектурно-містобудівної ради.

За словами Спасибка, у 2017 році було видано розпорядження на проектування пішохідно-велосипедного мосту та проведено тендер на проектні роботи.

"Що стосується розповсюдженої сьогодні у мережі інтернет інформації про нібито незаконне використання концепції, конструктивних рішень та проекту швейцарської архітектурної компанії для будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві, то я маю наголосити, що міська адміністрація як замовник будівництва користується результатом робіт згідно проведеного тендеру. Питання, чи дійсно схожа ідея, мають вирішувати архітектори", – сказав заступник голови КМДА.

Так, у 2013 році відбувся міжнародний архітектурний закритий бліц-конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві. Після тривалого обговорення конкурсних проектів члени журі так і не змогли віддати перевагу одному проекту і визначити перше місце. Тому два других місця отримали два проекти: швейцарських та іспанських архітекторів.

У 2017 році міська адміністрація звернулась до швейцарської архітектурної майстерні з пропозицією щодо проектування пішохідно-велосипедного мостового переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в обсязі: розробка концепції, здійснення авторського нагляду під час виконання робіт із проектування. Були надіслані листи, проведені скайп-конференції та доведені українські цінники на проектні роботи, які, згідно чинного українського законодавства, використовуються при розрахунку кошторису та проведенні комплексної державної експертизи.

"Від швейцарської компанії надійшла пропозиція на купівлю права використання концепції та надання консультаційних послуг при виконанні робіт із розробки проектної документації в розмірі 200 тисяч доларів, що на той момент складало 5 224000 грн. Враховуючи те, що орієнтовна вартість робіт із проектування згідно українських цінників не влаштувала архітектурну компанію, було продовжено роботу та видано розпорядження на проектування. Згідно з проведеним тендером маємо розробника проекту, який виграв тендер із сумою 3,8 млн грн та виконані роботи з проектування. Що ж стосується коригування проекту, викликаного необхідністю проектування укріплення та підпірних стін, витрат на авторський нагляд, то наразі додаткова сума проходить державну експертизу. Отже, цим проектом запропоновано вигляд мосту та трасування", – зауважив Спасибко.

"Зараз ми знаходимось на фінальній стадії робіт. Новий міст, що з’єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, плануємо відкрити до Дня Києва. Проект амбітний, є знаковим для міста та туристичної інфраструктури і стане справжньою візитівкою нашої столиці", – додав Спасибко.