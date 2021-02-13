Світоліна розгромила суперницю на шляху до четвертого кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла представницю Казахстану Юлію Путинцева і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open. Поєдинок тривав майже півтори години і завершився з рахунком 6:4 6:0.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Для Еліни це шоста перемога поспіль у матчах з Юлією Путинцевою. Всього суперниці провели вісім ігор матч між собою.

Hey @ElinaSvitolina, we would like you to meet the #AO2021 Fourth Round



Moving on up as she defeats Putintseva 6-4 6-0 #AusOpen pic.twitter.com/6w22jlGBZ2 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021

У наступному раунді Світоліна зіграє проти американки Джесіки Пегули, яку вже обігравала на початку року на турнірі в Абу-Дабі.

No.5 seed @ElinaSvitolina hasn't lost a set through the first three rounds of the Australian Open --> https://t.co/OrmOIY3LIY pic.twitter.com/iwLqnC1Cdl — wta (@WTA) February 13, 2021

Світоліна виграла свій 20 матч на кортах Australian Open. Для неї Це дев'ятий виступ на турнірі. Кращий результат українки - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Торік вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру.