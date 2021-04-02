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Світоліна поступилася першій ракетці в півфіналі турніру WTA в Маямі

Новость на русском → Маямі, П'ятниця 02 квітня 2021 08:56
Світоліна поступилася першій ракетці в півфіналі турніру WTA в Маямі Фото: Еліна Світоліна (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Ігор Литвиненко

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася в півфіналі турніру WTA 1000 в Майамі (США). На шляху українки стала перша ракетка жіночого рейтингу австралійка Ешлі Барті - 3:6, 3:6.

Про це повідомляє прес-служба турніру WTA.

Зустріч тривала майже півтори години. Українка, яка була посіяна під п'ятим номером, в обох сетах оформила з брейку, але програла відразу п'ять геймів на своїй подачі.

У фіналі турніру Барті зустрітися з канадською тенісисткою, 8-м номером посіву Бьянкою Андрееску.

Для Світоліної цей півфінал став першим у цьому році перший на турнірі в Майамі в кар'єрі.

Відзначимо, до цього Світоліна і Барті зустрічалися шість разів. При цьому п'ять перемог було на рахунку саме української тенісистки.

Нагадаємо, 9 березня, перша ракетка України Еліна Світоліна програла у першому ж матчі на турнірі WTA в Дубаї. Українка поступилася російській тенісистці Світлану Кузнєцову.

Також РБК-Україна писало, що Світоліна не змогла пробитися у чвертьфінал турніру "Великого шолома" Australian Open. Вона програла представниці США Джесіці Пегуле.

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