Костюк встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка Марта Костюк поліпшила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками турніру в Абу-Дабі. Вона піднялася на рекордне для себе 78 місце.

Актуальні результати у світовій класифікації опубліковані на сайті організації.

Українка додала 21 позицію після свого дебютного виступу в півфіналі турніру рівня WTA. У боротьбі за вихід у фінал вона поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій.

Попередній кращий особистий результат тенісистки в рейтингу - 97 місце, встановлений в листопаді минулого року.

Зберегли свої позиції інші представниці України в топ-100: Еліна Світоліна залишилася п'ятою, а Даяна Ястремська - 29.

Марта заявлена ​​в основну сітку Australian Open, куди також безпосередньо кваліфікувалися Світоліна і Ястремська. Однак участь останньої залишається під питанням після допінг-скандалу.

Нагадаємо, кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії подолав лише один український тенісист.