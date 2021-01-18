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Костюк встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

Понеділок 18 січня 2021 10:41
Костюк встановила особистий рекорд в рейтингу WTA
Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Українська тенісистка Марта Костюк поліпшила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками турніру в Абу-Дабі. Вона піднялася на рекордне для себе 78 місце.

Актуальні результати у світовій класифікації опубліковані на сайті організації.

Українка додала 21 позицію після свого дебютного виступу в півфіналі турніру рівня WTA. У боротьбі за вихід у фінал вона поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій.

Попередній кращий особистий результат тенісистки в рейтингу - 97 місце, встановлений в листопаді минулого року.

Зберегли свої позиції інші представниці України в топ-100: Еліна Світоліна залишилася п'ятою, а Даяна Ястремська - 29.

Марта заявлена ​​в основну сітку Australian Open, куди також безпосередньо кваліфікувалися Світоліна і Ястремська. Однак участь останньої залишається під питанням після допінг-скандалу.

Нагадаємо, кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії подолав лише один український тенісист.

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Новини України Спорт рейтингТеннисМарта Костюк

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