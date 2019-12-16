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Українська тенісистка Снігур встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

Новини » Спорт     16.12.2019 - 11:49
Українська тенісистка Снігур встановила особистий рекорд в рейтингу WTA
Фото: Дарина Снігур (itftennis.com)

Вона дебютувала у топ-250 кращих

Українська тенісистка Дарина Снігур піднялася відразу на 91 сходинку і зайняла 237 місце в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Для 17-річної української тенісистки цей показник є дебютним в топ-250 світовій класифікації. Тепер серед 250 кращих тенісисток WTA знаходяться 8 українок.

Трійку кращих тенісисток України, як і раніше, складають Еліна Світоліна - номер 6 в рейтингу WTA, Дар'я Ястремська - 22, Леся Цуренко - 72. У топ-100 також входить і Катерина Козлова - 91 місце.

Піднятися в рейтингу Снігур дозволив вихід у фінал турніру ITF в Дубаї (ОАЕ), де вона поступилася румунці Ане Богдан (1:6, 2:6).

Для українки це перший сезон в професіоналах.

Нагадаємо, Снігур завершила сезон 2019 на другій сходинці рейтингу серед гравців до 18 років ITF Junior, показавши свій найкращий результат в кар'єрі.

Влітку українська тенісистка Дарина Снігур виграла юніорський Вімблдон. Для неї це був дебютний фінал на турнірах "Великого шолома": раніше цього сезону Дарина стала півфіналісткою Australian Open, програвши майбутній переможниці Кларі Таусон.

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