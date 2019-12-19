Українська сторона ТКГ назвала винних у зриві переговорів щодо обміну полоненими

Фото: Валерія Лутковська (ombudsman.gov.ua)

Домовленості були зірвані в останній момент

Представник України з гуманітарних питань в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Валерія Лутковська назвала винних у зриві переговорів щодо обміну полонених між Києвом і окупованим Донбасом. Про це вона повідомила на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, 18 грудня сторони погодили велику кількість нюансів щодо обміну, але в останній момент представники бойовиків "ЛНР" все зруйнували.

"Ми вчора погодили велику кількість деталей, технічних нюансів... Але практично в останній момент всі домовленості були зруйновані представниками Луганська. Тому мені складно сказати, що буде до кінця року", - сказала Лутковська.

При цьому вона зазначила, що списки на обмін вже є.

"Списки є... ми працюємо з конкретними списками. Єдине, що я не буду говорити цифри, зважаючи на те, що вони постійно змінюються... Це (обмін полоненими до кінця року, - ред.) і є предметом наших переговорів. І для того, щоб чітко сказати "так", потрібно завершити всі інші можливості, які сьогодні надаються переговорній групі...", - зазначила представник України в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" готові передати Києву в рамках обміну полоненими до 30 осіб.

Представник бойовиків Дарина Морозова заявила, що так звана "ДНР" готова до обміну полоненими з Києвом за новою формулою. За її словами, українська сторона підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і невизнаними республіками "ЛДНР".