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"ЛНР" готова передати Києву в рамках обміну полоненими до 30 осіб

Новини » Політика     19.12.2019 - 14:17
"ЛНР" готова передати Києву в рамках обміну полоненими до 30 осіб
Фото: Ольга Кобцева (з відкритих джерел)

За словами Ольги Кобцевої, представники України виступили з пропозицією зменшити число людей, яких включать в список на обмін

Представник "Луганської народної республіки" робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ольга Кобцева заявила, що "ЛНР" готова передати Києву в рамках обміну полоненими до 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

За її словами, представники України в ході засідання ТКГ в Мінську, яке відбулося 18 грудня, виступили з пропозицією зменшити число людей, яких планують включити в список для обміну.

"Але тут саме, що, я вважаю, блюзнірське було, вони були згодні навіть зменшити кількість людей, яких ми підтвердили зі свого боку. Тобто, з боку "ЛНР" підтверджено до 30, людина і офіційні представники готові були цей список зменшити", - заявила Кобцева.

Нагадаємо, так званий "омбудсмен" Дарина Морозова заявила, що "ДНР" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.

Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Завтра відбудеться відеоконференція щодо обміну полоненими Відеоконференція щодо обміну полоненими може відбутися наступного тижня
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