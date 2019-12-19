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Завтра відбудеться відеоконференція щодо обміну полоненими

Новини » Політика     19.12.2019 - 13:49
Завтра відбудеться відеоконференція щодо обміну полоненими
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Спробують домовитися про обмін до Нового року

Відеоконференцію учасників мінських переговорів, на якій планується обговорити питання обміну полоненими, спробують провести завтра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дарки Оліфер, прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Вона повідомила, що сьогодні відбулася зустріч Кучми з президентом Володимиром Зеленським, під час якої було обговорено результати вчорашніх переговорів.

"Щойно я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться - невідомо. Але президент ставить це питання на першому місці, в нього колосальне бажання добитися результату. І вся наша група докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома", - цитує Кучму його прес-секретар.

Раніше представник бойовиків "ЛНР" в тристоронній контактній групі (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, що наступного тижня може відбутися відеоконференція учасників мінських переговорів, на якій планується обговорити питання обміну полоненими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Так званий "омбудсмен" Дарина Морозова заявила, що "ДНР" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.

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