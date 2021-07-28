Українська лучниця вибила з ОІ чемпіонку світу. Але не пройшла далі 1/16

Українська лучниця Вероніка Марченко на Олімпіаді-2020 в Токіо вибила в 1/32 чинну чемпіонку світу з китайського Тайбея Лей Цзянь-ін. Але вже в наступній стадії поступилася Кан Чаен з Південної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.
"Неймовірно! Наша лучниця Вероніка Марченко в 1/32 здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу 6:4 і вийшла в 1/16!", - йдеться в повідомленні.
Однак вже на наступній стадії українка поступилася представниці Південної Кореї.
Відзначимо, друга лучниця Анастасія Павлова поступилася своїй суперниці на стадії 1/32 фіналу.
Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020, це найвище досягнення в одиночному розряді для України.
А українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі дискваліфікували після того, як він провів заборонений прийом.