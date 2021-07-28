Українська лучниця вибила з ОІ чемпіонку світу. Але не пройшла далі 1/16

"Неймовірно! Наша лучниця Вероніка Марченко в 1/32 здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу 6:4 і вийшла в 1/16!", - йдеться в повідомленні.

Однак вже на наступній стадії українка поступилася представниці Південної Кореї.

Відзначимо, друга лучниця Анастасія Павлова поступилася своїй суперниці на стадії 1/32 фіналу.