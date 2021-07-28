Украинская лучница выбила с ОИ чемпионку мира. Но не прошла дальше 1/16

"Невероятно! Наша лучница Вероника Марченко в 1/32 одержала победу над действующей чемпионкой мира 6:4 и вышла в 1/16!", - говорится в сообщении.

Однако уже на следующей стадии украинка уступила представительнице Южной Кореи.

Отметим, вторая лучница Анастасия Павлова уступила своей сопернице на стадии 1/32 финала.