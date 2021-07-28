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Украинская лучница выбила с ОИ чемпионку мира. Но не прошла дальше 1/16

Автор: РБК-Украина

Украинская лучница Вероника Марченко на Олимпиаде-2020 в Токио выбила в 1/32 действующую чемпионку мира из Китайского Тайбэя Лэй Цзянь-ин. Но уже в следующей стадии уступила Кан Чаен из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

"Невероятно! Наша лучница Вероника Марченко в 1/32 одержала победу над действующей чемпионкой мира 6:4 и вышла в 1/16!", - говорится в сообщении.

Однако уже на следующей стадии украинка уступила представительнице Южной Кореи.

Отметим, вторая лучница Анастасия Павлова уступила своей сопернице на стадии 1/32 финала.

Напомним, теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020, это самое высокое достижение в одиночном разряде для Украины.

А украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали после того, как он провел запрещенный прием.

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