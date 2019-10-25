Українська IIG представила для Interpol проект з інтегрованого реєстру населення

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Компанія запропонувала інноваційні рішення для систем з великими обсягами даних

У Сінгапурі команда розробників INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) запропонувала на престижному безпековому технологічному форумі INTERPOL World Theatre-2019 інноваційні рішення для систем з великими обсягами даних, що стали основою для створення Інтегрованого реєстру населення. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми – єдина компанія у світі, яка має повний спектр технологій - 398 об’єктів інтелектуальної власності. Наприклад, у сфері безпекового поліграфічного виробництва, для виготовлення біометричних паспортів – від "А" до "Я", - зазначив у інтерв`ю для INTERPOL World TV віце-президент компанії Industrial Innovation Group Ігор Баяренко.

Ральф Маркерт – представник виконавчого директорату штаб-квартири INTERPOL – зацікавився українською Document Screening System (DSS) та шляхами підключення її до бази INTERPOL для пошуку втрачених та загублених документів.

Представникам японської компанії NEC також сподобалася DSS, тому вони запропонували співробітництво у рамках проекту з міграційною службою Сінгапура. Раніше IIG уже реалізовували із цією фірмою спільні проекти, пов`язані з Чемпіонатом світу з футболу у Бразилії.

Співробітник прикордонної служби Нової Зеландії та секретар Асоціації авіакомпаній повідомив, що DSS могла би бути корисною і для прикордонного контролю їх країни.

Завдяки попереднім досягненням українська компанія Industrial Innovation Group уже не вперше виступає як запрошений гість на заходах від INTERPOL. IIG понад десять років надає послуги на ринку ідентифікаційних документів та співпрацює із всесвітньо відомими кампаніями та брендами.

Як зазначили у компанії, технологічний ринок у сфері безпеки постійно зростає, тому конкурувати тут можуть лише кампанії, які пропонують нестандартні та комплексні рішення, і при цьому гарантують високий рівень якості продукту та надійність захисту інформації.

Так, наприклад, за оцінками експертів кампанії HID Global, відбитки пальців залишаться основним типом біометрії впродовж кількох наступних років. До 2022 року обсяги ринку зчитувачів відбитків складатимуть понад 1,8 млн. зразків та перевищуватимуть об`єми усіх інших типів зчитувачів.

Загалом свої проекти на виставці представили "важковаговики" з 52 провідних країн світу. Huawei (провідний світовий провайдер інфраструктури інформаційних та комунікаційних технологій, розумних пристроїв), Thales Group (проектує та будує електричні системи та надає послуги для аерокосмічного, оборонного, транспортного та безпекового ринків), корпорація NEC (японська багатонаціонального компанія з інформаційних технологій та електроніки), що дає надію на майбутню плідну співпрацю та подальший розвиток власних проектів на світовому ринку.