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Українська ГТС працює в стандартному режимі, - Макогон

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 17:51
Українська ГТС працює в стандартному режимі, - Макогон Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Українська газотранспортна система 24 лютого продовжує працювати. Забезпечується безперебійне постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію директора "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона у Facebook.

"Об’єкти ГТС працюють в стандартному режимі. Всі на роботі та готові забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам", - повідомив він.

Раніше в "Нафтогазі" повідомили, що всі об'єкти АТ "Укртрансгафти" та АТ "Укртрансгаз" вранці 24 лютого працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

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