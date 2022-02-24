Українська ГТС працює в стандартному режимі, - Макогон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію директора "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона у Facebook .

"Об’єкти ГТС працюють в стандартному режимі. Всі на роботі та готові забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам", - повідомив він.

Раніше в "Нафтогазі" повідомили, що всі об'єкти АТ "Укртрансгафти" та АТ "Укртрансгаз" вранці 24 лютого працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.