Енергосистема України працює в нормальному режимі, - "Укренерго"

Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об’єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

"Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.