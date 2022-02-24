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Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв, - "Нафтогаз"

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 11:40
Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв, - "Нафтогаз" Фото: напад Росії не призвів до пошкодження нафтогазової інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Всі об’єкти АТ "Укртранснафти" та АТ "Укртрансгаз" вранці 24 лютого працюють в штатному режимі. Об’єкти нафтогазової інфраструктури України наразі не піддаються системним обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НАК.

Як зазначається в повідомленні, АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об’єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об’єктів внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Разом з тим, на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об’єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування: УКПГ Лобачівська, Борівське, Капітанівське, Муратівське, Вільхівське 1-2, неподалік від яких ведуться військові дії. Проводиться евакуація співробітників з об’єктів у зоні найвищого ризику.

Диспетчери ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виконують свої функції з прийому-передачі природного газу контрагентам віддалено. Порушень у роботі немає.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні через те, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

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Нафтогаз України
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