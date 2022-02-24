ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская ГТС работает в стандартном режиме, - Макогон

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 17:51
Украинская ГТС работает в стандартном режиме, - Макогон Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Украинская газотранспортная система 24 февраля продолжает работать. Обеспечивается бесперебойная поставка газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

"Объекты ГТС работают в стандартном режиме. Все на работе и готовы обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям", - сообщил он.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что все объекты АО "Укртранснафты" и АО "Укртрансгаз" утром 24 февраля работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТС Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина