ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна відновила авіасполучення з Туреччиною

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 16:40
Україна відновила авіасполучення з Туреччиною
Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

За день з України вилетіло шість літаків з туристами

У середу, 1 липня, Україна відновила авіасполучення з Туреччиною. За один день з країни вилетіло шість літаків з туристами в Анкару, Стамбул, Анталію і Бодрум.

Про це РБК-Україна розповіла прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

"Сьогодні у нас було відновлено сполучення з Туреччиною. Ми зустріли перший літак зі Стамбула. Це був регулярний рейс Turkish airlines", - повідомила вона.

При цьому вона зазначила, що раніше аеропорт приймав і відправляв спецрейси, які повертали громадян Туреччини у Туреччину і громадян України до України.

За її словами, з України в інші країни поки літають компанії "Бєлавіа", "МАУ", "Роза вітрів", Sky up Ryanair, Аzur air і інші.

"Ми тільки відновлюємо авіасполучення. Зараз у нас відновило роботу близько десяти авіакомпаній. Протягом цього місяця також планується відновлення дуже багатьох рейсів. Наприклад, вже на наступному тижні здійснювати рейси в Польщу. З Польщею авіасполучення ще не відновили", - додала Ярош.

Зазначимо, що аеропорт "Київ" (Жуляни) вже відновив авіасполучення з Польщею.

Нагадаємо, ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України; при цьому визначено категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити в країни ЄС.

На сьогодні Туреччина, Албанія, Хорватія і Чорногорія відкрили свої кордони для України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ТурцияБориспольавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся