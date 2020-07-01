Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

За день з України вилетіло шість літаків з туристами

У середу, 1 липня, Україна відновила авіасполучення з Туреччиною. За один день з країни вилетіло шість літаків з туристами в Анкару, Стамбул, Анталію і Бодрум.

Про це РБК-Україна розповіла прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

"Сьогодні у нас було відновлено сполучення з Туреччиною. Ми зустріли перший літак зі Стамбула. Це був регулярний рейс Turkish airlines", - повідомила вона.

При цьому вона зазначила, що раніше аеропорт приймав і відправляв спецрейси, які повертали громадян Туреччини у Туреччину і громадян України до України.

За її словами, з України в інші країни поки літають компанії "Бєлавіа", "МАУ", "Роза вітрів", Sky up Ryanair, Аzur air і інші.

"Ми тільки відновлюємо авіасполучення. Зараз у нас відновило роботу близько десяти авіакомпаній. Протягом цього місяця також планується відновлення дуже багатьох рейсів. Наприклад, вже на наступному тижні здійснювати рейси в Польщу. З Польщею авіасполучення ще не відновили", - додала Ярош.

Зазначимо, що аеропорт "Київ" (Жуляни) вже відновив авіасполучення з Польщею.

Нагадаємо, ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України; при цьому визначено категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити в країни ЄС.

На сьогодні Туреччина, Албанія, Хорватія і Чорногорія відкрили свої кордони для України.

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Автор: Анастасия Светлевская