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Українська авіакомпанія скасувала частину рейсів через епідемію

Новини » Економіка     21.06.2020 - 11:24
Українська авіакомпанія скасувала частину рейсів через епідемію
Фото: Мотор Січ (flymotorsich.com)

"Мотор Січ" не буде відновлювати польоти до Мінська після 1 липня

Авіакомпанія "Мотор Січ" внесла зміни в розклад руху виконання регулярних рейсів. Зміни викликані складною епідеміологічною обстановкою, викликаної поширенням гострого респіраторного захворювання COVID 19 / коронавірус SARS-CoV-2.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня. Про точну дату відновлення польотів за маршрутом буде повідомлено додатково.

Рейси М9 208 за маршрутом Київ - Запоріжжя по суботах і М9 207 за маршрутом Запоріжжя - Київ по неділях скасовано на період з 20 червня по 24 жовтня 2020 року.

Раніше авіакомпанія "Мотор Січ" заявила про відновлення регулярних рейсів з 15 червня по маршрутах Запоріжжя - Київ і Київ - Запоріжжя, а 1 липня за маршрутом Запоріжжя - Мінськ і Мінськ - Запоріжжя.

Нагадаємо, 15 червня білоруська авіакомпанія Belavia запустила регулярні рейси в Україну.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Минскполетыавиасообщение
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