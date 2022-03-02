В Херсоні назвали кількість загиблих серед мешканців за останні два дні

За останні два дні в Херсоні під час наступу ворожих російських військ загинуло понад тридцять мирних мешканців. Серед них цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали кудись в авто.

Про це повідомили в міськраді.

У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією.

Що відбувається в Херсоні та області прямо зараз, читайте в нашому онлайн.

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