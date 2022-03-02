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В Херсоні назвали кількість загиблих серед мешканців за останні два дні

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Херсон, Середа 02 березня 2022 17:43
В Херсоні назвали кількість загиблих серед мешканців за останні два дні Фото: Херсон (khersonci)
Автор: Світлана Мащенко

За останні два дні в Херсоні під час наступу ворожих російських військ загинуло понад тридцять мирних мешканців. Серед них цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали кудись в авто.

Про це повідомили в міськраді.

Втрати на 1 березня:

  • Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля "Нової Лінії" - 8 загиблих;
  • Вул. Паровозна, 13, загинув цивільний;
  • Вул. Полтавська, 89, біля ліцею 2 загиблих;
  • Вул. І. Кулика,141-а, під’їзд 2 - загиблі;
  • На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний Лахковський Є.В., 1986 р. н.;
  • Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк - загинула 1 особа;
  • 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 - є загиблі;
  • Вул. Синявіна, 152-б - 2 загиблих;
  • Вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі;
  • Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляно на Бериславському шосе сім’ю з Зеленівки.

Втрати на 2 березня:

  • На вул. Перекопській, 136 загинула 1 особа;
  • Біля "Фабрики" на зупинці - чоловік та хлопець віком 14 років;
  • Вул. Мира - Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 особа;
  • Консервний комбінат, у розстріляному чорному "Нісані" д/н ВТ0142ВС загинуло 2 особи;
  • Вул. Паровозна - 11 осіб загинуло;
  • Вул. Чорноморська та Перекопська - загинула жінка.
  • Вул. Загородня, 49 - чоловік Жданов Миколай 68 років. Смерть в автомобілі.

У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією.

Що відбувається в Херсоні та області прямо зараз, читайте в нашому онлайн.

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