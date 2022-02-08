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Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 20:13
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол Фото: Вадим Пристайко, посол України у Великобританії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів. Воно дозволить протистояти Росії в чорному і Азовських морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка Радіо НВ.

"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", - сказав Пристайко.

За його словами, демонстрацією підтримки України з боку Британії є постачання озброєнь. Посол зазначив, що вже підписано військових угод на 2 млрд доларів.

Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.

"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", - додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про плановані військові постачання Україні країнами Балтії, серед яких будуть "дуже цікаві речі".

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що за останній час Україна отримала понад 1000 тонн військової допомоги від союзників і партнерів.

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